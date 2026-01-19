Lula deixa claro que só vai criar Ministério da Segurança com aprovação de PEC, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (19) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só vai criar um Ministério da Segurança com aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do mesmo tema. Ele concedeu entrevista ao vivo ao portal UOL, em São Paulo. Haddad declarou que não haverá êxito em segurança sem integração e troca de informações.

"Sem integração, troca de informações, nós não vamos ter isso (êxito). Essas últimas operações, que são exitosas, foram patrocinadas por nós recentemente, tanto do governo federal quanto de alguns estados do país, elas têm como base uma forte cooperação entre a inteligência de cada um", afirmou.