Lula deixa claro que só vai criar Ministério da Segurança com aprovação de PEC, diz Haddad
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (19) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só vai criar um Ministério da Segurança com aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do mesmo tema. Ele concedeu entrevista ao vivo ao portal UOL, em São Paulo.
Haddad declarou que não haverá êxito em segurança sem integração e troca de informações.
"Sem integração, troca de informações, nós não vamos ter isso (êxito). Essas últimas operações, que são exitosas, foram patrocinadas por nós recentemente, tanto do governo federal quanto de alguns estados do país, elas têm como base uma forte cooperação entre a inteligência de cada um", afirmou.
Futuro do PT
Sobre o futuro do PT e da esquerda, quando Lula sair da política, depende da manutenção da essência do partido, com o poder de mobilização de boas ideias. Neste último caso, ele citou o fim da escala 6x1 como um exemplo.
"Uma boa ideia é uma força material. Ela é maior que um tanque. Ela é maior que uma pistola. Ela é maior que tudo. Uma boa ideia mobiliza mentes e decorações. Às vezes mais do que a violência. E por isso que nós somos democratas", disse.