Haddad: economia é necessária, mas não suficiente, para ganhar eleição; vide Biden nos EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 19, que a economia é necessária, mas não será suficiente para ganhar eleições. Ele comparou ainda com o cenário do ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, que perdeu para o atual presidente dos EUA, Donald Trump, com uma economia melhor que na época em que venceu. A declaração foi concedida em entrevista ao vivo ao portal UOL, em São Paulo. "Eu não disse que a economia não é importante, eu disse que ela é uma condição necessária, mas eventualmente não suficiente para ganhar a eleição. O Biden perdeu a eleição com a economia melhor do que na época do Trump, do Trump 1", afirmou o ministro.

Haddad declarou que o Brasil recuperou o poder de compra do salário mínimo, analogamente ao que foi feito no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e no primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff.

Segundo ele, a reforma tributária vai baratear o preço dos alimentos. O ministro analisou que a economia perdeu espaço entre as preocupações do brasileiro e que ela não irá derrotar e nem eleger o governo nas eleições. Para ele, o mundo vive uma fase de extrema direita no mundo e que este cenário deixa pessoas mais suscetíveis a notícia do dia.

Futuro político O ministro da Fazenda disse nesta ainda que começou a discutir com o presidente Lula na semana passada sobre o futuro político em 2026. Reiterou que já afirmou, em todas as ocasiões, que não pretende se candidatar, mas que chegará a um consenso sobre o tema com Lula.