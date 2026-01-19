Fortaleza e Rio de Janeiro disputam pioneirismo entre capitais na gratuidade no transporte público

￼CAUCAIA foi uma das cidades pioneiras na implantação da tarifa gratuita para o transporte coletivo / Crédito: FABIO LIMA

A discussão sobre a gratuidade no transporte coletivo urbano vem ganhando novo fôlego no cenário nacional, e o Ceará tem papel relevante nesse debate. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já deixou claro que deseja lançar um programa nacional de tarifa zero até o fim de 2026. Nesse contexto, Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), surge como uma das cidades-modelo para a política.

Líder do governo na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT-CE) afirma que duas capitais brasileiras despontam como possíveis projetos-piloto para a implantação da gratuidade: Fortaleza e o Rio de Janeiro.

A capital fluminense, governada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), aparece como candidata natural pela dimensão de sua rede de transporte e pelo poderio econômico. Se há proximidade política entre a prefeitura e o governo federal, o mesmo não se pode dizer em relação ao governo estadual, comandado pelo governador Cláudio Castro (PL). Guimarães sustenta que Fortaleza reúne condições mais favoráveis para sair na frente e se tornar a primeira capital brasileira a zerar a tarifa do transporte público. Segundo ele, cerca de 68% da população economicamente ativa da cidade depende diariamente dos ônibus. Desse total, mais de 60% utiliza vale-transporte custeado pelas empresas, enquanto apenas cerca de 9% do sistema depende diretamente de subsídios do poder público. Para o deputado, esse desenho facilita a construção de um modelo financeiro sustentável.

"É mais fácil você construir uma proposta que envolva governo federal, governo estadual e governo municipal", argumentou. Experiência cearense sob análise A experiência de Caucaia, cidade vizinha e que já adotou tarifa zero integral, é citada como exemplo concreto da viabilidade do modelo e pode pesar a favor de Fortaleza. A proposta em discussão, segundo Guimarães, prevê uma articulação entre os três entes federativos para garantir um sistema gratuito, com manutenção da qualidade do serviço. Em dezembro de 2025, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), disse ao O POVO estar aberto a discutir a implantação da tarifa zero na Capital, afirmando que a medida também interessa às empresas que operam o transporte coletivo.