Lula tem reuniões com ministros nesta segunda-feira, em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma série de reuniões com ministros nesta segunda-feira, no Palácio do Planalto. Às 9h, ele recebe o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Às 10h, tem audiência com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

O mandatário vai se reunir às 14h40 com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick. Às 15h, terá uma reunião com dirigentes de instituições comunitárias de educação superior. A lista dos participantes não está disponível na agenda oficial.