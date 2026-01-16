Ocara: vice rompe com prefeito e gestor cita Velho Testamento

Ocara: vice-prefeita rompe com prefeito sem dizer motivo; gestor minimiza e cita Velho TestamentoA vice-prefeita Amanda Bezerra (Republicanos) publicou um vídeo anunciando o rompimento político com o prefeito de Ocara, Leonildo Farias (PSB). O gestor informou que foi uma "aliança que não prosperou" e citou o Velho Testamento Bíblico
A vice-prefeita do município de Ocara, Amanda Bezerra (Republicanos), fez pronunciamento nas redes sociais, na última quarta-feira, 14, anunciando o rompimento com o prefeito de Ocara, Leonildo Farias (PSB). Inicialmente, ela optou por não divulgar os motivos para o racha, mas sinalizou que contará, detalhadamente, em momento oportuno.
"Se vocês acharam que eu seria uma vice de prateleira, estão muito enganados. Existem coisas que precisam ser ditas e provas que precisam ser mostradas", declarou a vice-prefeita em trecho de vídeo ao lado do pai, Ailton do Posto. Em nota conjunta com o pai, eles citam que a família Bezerra "continuará lutando por Ocara".
"A traição e a ingratidão, infelizmente, fazem parte da vida pública e revelam mais sobre o caráter de quem as pratica do que sobre aqueles que são alvo delas. Continuaremos firmes, de cabeça erguida, convictos de que nossa trajetória fala por si e que nenhum gesto desleal será capaz de apagar nossa história ou princípios", diz a família em trecho.
O POVO procurou a vice-prefeita para questioná-la sobre a razão do rompimento, mas não obteve retorno até a publicação do material. O espaço continua aberto para manifestação.
O que diz o prefeito
O prefeito Leonildo Farias disse ao O POVO que é algo natural e considerou a postura da vice como fruto de "uma aliança política que não prosperou". Ele também não detalhou a motivação.
O gestor municipal citou a Bíblia para justificar a naturalidade do ocorrido: "Rompimentos de alianças acontecem desde o início da história da humanidade. Existem muitas passagens bíblicas no Velho Testamento de rompimento de alianças que não deram certo por motivos mais diversos", argumentou.
Exoneração da irmã da vice-prefeita
A reportagem constatou que na Portaria n° 032/2026, de 14 de janeiro, consta a exoneração de Danyelle Fernandes Bezerra, irmã da vice-prefeita, do cargo de secretária de Agricultura de Ocara.
A então secretária não se pronunciou sobre a situação, mas compartilhou coletivamente a nota de esclarecimento da irmã sobre o rompimento.