Ocara: vice rompe com prefeito e gestor cita Velho Testamento

Amanda Bezerra anuncia, ao lado pai, rompimento político com prefeito de Ocara / Crédito: vídeo publicada no Instagram / @amandafbezerra

A vice-prefeita do município de Ocara, Amanda Bezerra (Republicanos), fez pronunciamento nas redes sociais, na última quarta-feira, 14, anunciando o rompimento com o prefeito de Ocara, Leonildo Farias (PSB). Inicialmente, ela optou por não divulgar os motivos para o racha, mas sinalizou que contará, detalhadamente, em momento oportuno. "Se vocês acharam que eu seria uma vice de prateleira, estão muito enganados. Existem coisas que precisam ser ditas e provas que precisam ser mostradas", declarou a vice-prefeita em trecho de vídeo ao lado do pai, Ailton do Posto. Em nota conjunta com o pai, eles citam que a família Bezerra "continuará lutando por Ocara".

"A traição e a ingratidão, infelizmente, fazem parte da vida pública e revelam mais sobre o caráter de quem as pratica do que sobre aqueles que são alvo delas. Continuaremos firmes, de cabeça erguida, convictos de que nossa trajetória fala por si e que nenhum gesto desleal será capaz de apagar nossa história ou princípios", diz a família em trecho. O POVO procurou a vice-prefeita para questioná-la sobre a razão do rompimento, mas não obteve retorno até a publicação do material. O espaço continua aberto para manifestação. O que diz o prefeito O prefeito Leonildo Farias disse ao O POVO que é algo natural e considerou a postura da vice como fruto de "uma aliança política que não prosperou". Ele também não detalhou a motivação. O gestor municipal citou a Bíblia para justificar a naturalidade do ocorrido: "Rompimentos de alianças acontecem desde o início da história da humanidade. Existem muitas passagens bíblicas no Velho Testamento de rompimento de alianças que não deram certo por motivos mais diversos", argumentou.