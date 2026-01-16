Michelle Bolsonaro apaga post em que chamou Papudinha de 'menos torturante'

Na nova versão, Michelle afirmou que as instalações do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal são "menos prejudiciais à saúde" do ex-presidente. A ex-primeira-dama também excluiu o primeiro parágrafo do texto original, no qual dizia: "Meu marido não cometeu crime algum. Não houve nenhum golpe. Nunca deveria ter sido condenado. Está tudo errado desde o início".

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 16, que as instalações da Papudinha, para onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi transferido, são "menos torturantes". A publicação ocorreu por volta das 13h e, uma hora depois, outra foi postada sem a expressão.

Michelle reiterou que continuará lutando para levar o marido para casa. Embora tenha mantido esse trecho, suprimiu a parte em que afirmava que "a certeza da injustiça permanece". Ela também suprimiu a parte em que mencionava a união da família em torno do ex-presidente: "Eu, minhas filhas e meus enteados - os filhos do meu amor - estamos unidos para cuidar do nosso líder, pai e esposo".

Na postagem, a ex-primeira-dama também pediu para não ser julgada por suas declarações. "Àqueles que também amam e defendem o meu amor, o nosso líder, peço que não me levem ao tribunal do julgamento pessoal, que não se apressem em me julgar ou a criar rótulos de conotação política", escreveu. Esse trecho foi mantido na versão final.

Segundo aliados do ex-presidente ouvidos pelo Estadão, Bolsonaro avaliou de forma positiva a transferência da Superintendência Regional da Polícia Federal para o presídio da Papudinha, classificando a decisão como um "bom gesto". A avaliação foi relatada por interlocutores que conversaram com Michelle ainda na noite da transferência. Na quinta-feira, 15, a ex-primeira-dama agradeceu publicamente à PF pelos cuidados e pelo auxílio prestados ao ex-presidente durante o período em que esteve sob custódia da corporação.

Bolsonaro foi transferido nesta quinta-feira para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, também conhecido como Papudinha. Ele foi condenado em setembro a 27 anos e três meses de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.