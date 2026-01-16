Malafaia chama Damares de 'cínica' e 'mentirosa' e amplia embate com a senadora

O pastor Silas Malafaia chamou a senadora e ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) de "cínica" e "mentirosa" no X, nesta sexta-feira, 16. As postagens abriram novo capítulo do embate entre os dois.

No mesmo dia, também pelas redes sociais, Malafaia comemorou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a Papudinha e atribuiu a mudança à articulação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).