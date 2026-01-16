AO VIVO: Moraes autoriza a transferência de Bolsonaro para a Papudinha

AO VIVO: Moraes autoriza a transferência de Bolsonaro para a PapudinhaO ministro de STF afirmou no documento de transferência que a Papudinha atender as solicitações realizadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, como melhor atendimento de saúde e maior espaço
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 16, repercute decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em transferir Jair Bolsonaro (PL) para o 19° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a "Papudinha", após críticas da defesa sobre as condições do local atual do ex-presidente. A decisão aconteceu nesta quinta-feira, 15.
Segundo Moraes, a transferência atende a exigências da defesa, como melhor atendimento médico e maior espaço. Na quarta-feira, 14, os advogados do ex-presidente, condenado a 27 anos de prisão, solicitaram mais uma vez a prisão domiciliar por questões de saúde, que foi negada.
Na decisão, o ministro argumenta que Bolsonaro terá melhor acesso a uma equipe de saúde, permissão para aumentar o tempo de visita dos familiares, realização livre de banho de sol, exercícios e fisioterapia.
Antes da transferência, a Polícia Federal deve realizar uma perícia médica em Bolsonaro.
Leia mais
O documento assinado por Moraes afirma que uma comparação das instalações foi realizada. A sala em que ele atualmente está na PF é de 12 m², enquanto a nova sala na Papudinha será de 64,83 m².
O número de refeições diárias aumentaria de três (café da manhã, almoço e jantar) para cinco (café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia) na Papudinha.
A mudança também permitiria que o número de refeições diárias fosse aumentado de três para cinco: um café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia.
Esta edição traz, ainda, entrevista com o professor e analista político Israel Batista, com o professor e especialista em ciência política. André Italo, e com o orientador religioso e tradutor Nasser Khazraji, sobre política internacional.
*com informações da BBC News Brasil
Assista
Acompanhe
Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas
Onde: Youtube, Linkedin, Instagram, Facebook e TikTok do O POVODúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente