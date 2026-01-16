AO VIVO: Moraes autoriza a transferência de Bolsonaro para a Papudinha

Alexandre de Moraes determina transferência de Bolsonaro para a Papudinha / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 16, repercute decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em transferir Jair Bolsonaro (PL) para o 19° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a "Papudinha", após críticas da defesa sobre as condições do local atual do ex-presidente. A decisão aconteceu nesta quinta-feira, 15. Segundo Moraes, a transferência atende a exigências da defesa, como melhor atendimento médico e maior espaço. Na quarta-feira, 14, os advogados do ex-presidente, condenado a 27 anos de prisão, solicitaram mais uma vez a prisão domiciliar por questões de saúde, que foi negada.

O número de refeições diárias aumentaria de três (café da manhã, almoço e jantar) para cinco (café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia) na Papudinha. A mudança também permitiria que o número de refeições diárias fosse aumentado de três para cinco: um café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. Esta edição traz, ainda, entrevista com o professor e analista político Israel Batista, com o professor e especialista em ciência política. André Italo, e com o orientador religioso e tradutor Nasser Khazraji, sobre política internacional.

*com informações da BBC News Brasil Assista Acompanhe Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas