'Vingança' e 'novos ares': como políticos reagiram à transferência de Bolsonaro para Papudinha

Políticos reagiram à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), desta quinta-feira, 15, que transferiu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da Superintendência da Polícia Federal para o 19º Batalhão de Polícia Militar - PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. O local é conhecido como "Papudinha", em Brasília. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), protestou na rede social X, afirmando que o País está sob "um regime de arbítrio judicial".

"O que vemos não é justiça. É autoritarismo de toga, abuso de poder institucionalizado, a caneta usada como cassetete", escreveu Sóstenes. "A transferência de um ex-presidente para penitenciária, por decisão isolada, é punição política, vingança travestida de legalidade e demonstração de força de quem já não reconhece limites", continuou. O deputado prosseguiu: "Não há freio. Não há contraponto. Não há constrangimento moral. Quando um homem concentra poder, define o rito, acusa, julga e executa, isso não é democracia é tirania com verniz jurídico". O parlamentar acrescentou: "Todo poder sem limite se transforma em opressão. E o povo sempre paga a conta. O Estado de Direito morreu. Só esqueceram de avisar o Brasil". O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) também criticou a transferência do pai. Segundo Carlos, o local representa um "ambiente prisional severo".

"A transferência para um ambiente prisional severo, somada às aberrações jurídicas apontadas e ao estado clínico delicado, passa a representar mais do que o cumprimento de uma decisão judicial: transforma-se em um marco simbólico de confronto institucional, cujo impacto ultrapassa a figura de Jair Bolsonaro e alcança o próprio conceito de justiça, proporcionalidade e Estado de Direito no Brasil", escreveu Carlos em seu perfil no X (antigo Twitter). Já o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), defendeu a decisão do ministro. Na rede social X, Lindbergh disse que há "condições ainda mais favoráveis" na Papudinha do que na Polícia Federal para o cumprimento da pena. "Sempre defendemos essa solução, com base no art. 2º, parágrafo único, da Lei de Organizações Criminosas, justamente para assegurar a segregação adequada de quem foi condenado como líder de organização criminosa, sem qualquer improviso ou exceção", escreveu. O petista também disse que a decisão "desmonta a campanha sistemática e mentirosa de tortura" dos aliados do ex-presidente. "Fala-se em cativeiro enquanto o condenado usufrui de sala individual, acompanhamento médico permanente, visitas ampliadas, alimentação diferenciada e direitos inexistentes para a esmagadora maioria dos presos no regime fechado. Não há violação de direitos, mas cumprimento da lei, com respeito à dignidade humana, em condições superiores à maioria da população carcerária", publicou.

O líder do PT prosseguiu: "Na Papuda, as condições são ainda mais favoráveis: espaço muito maior, banho de sol livre, possibilidade de fisioterapia com esteira e bicicleta, aumento do tempo de visita de familiares, televisão, geladeira, banho quente e remição de pena pela leitura. Os pleitos da defesa foram deferidos, porém a pena será cumprida no estabelecimento prisional e não em prisão domiciliar. A lei está sendo cumprida, com legalidade, proporcionalidade e autoridade do Estado Democrático de Direito". O senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou que Bolsonaro "vai para a Papuda experimentar novos ares". "Bolsonaro estava na Sala de Estado Maior da Polícia Federal, numa verdadeira mamata, para um condenado a regime fechado que cometeu os crimes que cometeu. Tinha sala exclusiva e com o dobro do tamanho previsto pela lei, banheiro privativo, frigobar, televisão, ar-condicionado e procedimento de entrega de comida caseira todos os dias", afirmou o parlamentar. O senador Rogério Marinho (PL-RN) chamou a transferência de "justiçamento" e afirmou que Moraes "ignorou garantias básicas" desde o início do processo.