'Transferência para ambiente prisional severo é confronto institucional', diz Carlos Bolsonaro

"A transferência para um ambiente prisional severo, somada às aberrações jurídicas apontadas e ao estado clínico delicado, passa a representar mais do que o cumprimento de uma decisão judicial: transforma-se em um marco simbólico de confronto institucional, cujo impacto ultrapassa a figura de Jair Bolsonaro e alcança o próprio conceito de justiça, proporcionalidade e Estado de Direito no Brasil", escreveu Carlos em seu perfil no X (antigo Twitter).

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) criticou nesta quinta-feira, 15, a transferência do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para a Papudinha. Segundo Carlos, o local representa um "ambiente prisional severo".

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência de Bolsonaro da Superintendência Regional da Polícia Federal, onde estava preso, para o 19º Batalhão da Polícia Militar, a Papudinha.

Na decisão, Moraes destacou que a transferência permitirá aumento dos horários de visitas (2h para 6h) e maior número de refeições diárias (de 3 para 5). A sala na Papudinha também tem uma área maior, de 64,8 m², com banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa. A sala na PF tem apenas 12 m², e as acomodações se limitam a quarto e banheiro.

Os filhos de Bolsonaro defendem que o pai seja transferido para prisão domiciliar, sob o argumento de o ex-presidente tem a saúde frágil e teria um tratamento melhor em casa. Bolsonaro passou por uma série de procedimentos para tratar uma crise de soluços no final do ano passado no Hospital DF Star, em Brasília, onde ficou internado por uma semana. Ele voltou ao hospital na semana passada para realizar exames após cair em sua cela. Para os médicos, o episódio pode ter ocorrido por interação de medicamentos.