'Tenho confiança que a gente vai aprovar a PEC da Segurança Pública', diz Lula
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que tem "confiança" de que o Congresso Nacional aprovará a proposta de emenda à Constituição (PEC) que integra as forças de segurança dos níveis federal, estadual e municipal, conhecida como "PEC da Segurança".
As declarações ocorreram nesta quinta-feira, 15, durante o discurso na solenidade de posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, que substitui Ricardo Lewandowski no cargo.
"Estamos vivendo um momento muito especial neste País. Especial no ponto de vista de tudo o que aconteceu nesses últimos três anos, porque as pessoas não podem esquecer como é que nós pegamos este País em 2023", declarou. Na sequência, Lula disse que "está entregando este País de forma extraordinariamente bem sucedida".
O presidente também afirmou ter a perspectiva de "derrotar" o crime organizado no Brasil. "Nós nunca estivemos tão perto e nunca tivemos tanta oportunidade, tanta chance de chegar ao andar de cima da corrupção e do crime organizado neste País como agora, neste exato momento histórico do Brasil", disse. Na ocasião, ele mencionou a Operação Carbono Oculto e a situação do Banco Central com o Banco Master.
"Nós vamos mostrar que o Estado brasileiro vai derrotar o crime organizado", afirmou. "Já foram aprovadas muitas leis. Eu tenho confiança de que a gente vai aprovar a PEC da Segurança Pública para definir qual será o papel da União na participação da segurança pública neste País, porque a Constituição de 1988 transferiu para os Estados a responsabilidade", disse o presidente.