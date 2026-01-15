STF: Bolsonaro ficará em sala separada de Anderson Torres e Silvinei Vasques

O Supremo Tribunal Federal (STF) informou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficará em uma cela exclusiva no 19º Batalhão da Polícia Militar, a Papudinha.

A sala é separada da unidade dividida entre o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, que também foram condenados por tentativa de golpe de Estado e cumprem pena na Papudinha. As celas são semelhantes e ambas comportam quatro pessoas.