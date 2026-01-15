Sóstenes sobre Bolsonaro ir para Papudinha: É vingança travestida de legalidade

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), protestou na rede social X contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), desta quinta-feira, 15, que transferiu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da Superintendência da Polícia Federal para o 19º Batalhão de Polícia Militar - PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. O local é conhecido como "Papudinha", em Brasília.

"O Brasil está sob um regime de arbítrio judicial. O que vemos não é justiça. É autoritarismo de toga, abuso de poder institucionalizado, a caneta usada como cassetete", escreveu Sóstenes. "A transferência de um ex-presidente para penitenciária, por decisão isolada, é punição política, vingança travestida de legalidade e demonstração de força de quem já não reconhece limites", continuou.