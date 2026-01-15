Quero projeto e projeto pode ser apoiar outro candidato à Presidência, diz Ratinho Jr.

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), cotado para concorrer à Presidência, admitiu nesta quarta-feira, 14, a possibilidade de apoiar outro candidato à disputa. Disse, porém, que, se houver o entendimento de que deve se candidatar, "aceitará o desafio".

"Não é só questão de nome, é questão de projeto. ... Quero olhar o projeto. Daqui a pouco, o projeto não é eu ser candidato ao projeto, é apoiar alguém que possa ter conseguido aglutinar melhor um novo Brasil", afirmou durante um evento no Palácio Iguaçu, no Paraná.