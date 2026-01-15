Oficial de Justiça recebeu R$ 577 mil líquidos em dezembro

Servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia receberam pagamentos que superam R$ 500 mil líquidos em dezembro, segundo o Portal da Transparência da Corte. O maior pagamento foi destinado à oficial de Justiça Alcione Messias Dias, lotada na Comarca de Cacoal - município do interior do Estado com cerca de 86 mil habitantes. Ela teve rendimento líquido de R$ 577.288,07. A maior parte do valor veio da rubrica "indenizações", que somaram R$ 520.324,69. O Tribunal de Justiça informou que 'adota rigoroso controle do teto constitucional em sua folha de pagamento, respeitando-o integralmente'. "Eventuais valores pagos acima do teto constitucional correspondem a verbas classificadas na lei como de natureza indenizatória, tais como o Adicional por Tempo de Serviço, verbas de acervo e o Benefício Especial, em estrita observância às normas vigentes e às deliberações do Conselho Nacional de Justiça", afirma o Tribunal (LEIA AO FINAL DO TEXTO A ÍNTEGRA DA NOTA DO TRIBUNAL).

Considerado o salário mínimo previsto para 2026, fixado em R$ 1.621, o pagamento líquido recebido por Alcione Messias Dias equivale a cerca de 356 salários mínimos pagos de uma só vez. Em termos de renda, o valor corresponde a quase 30 anos de trabalho de um brasileiro que recebe um salário mínimo mensal, sem considerar reajustes futuros ou perdas inflacionárias. A indenização de Alcione foi composta por auxílios de transporte, alimentação, educação, saúde e de equipamento tecnológico. O pagamento de R$ 500 mil classificado como Benefício Especial foi o ponto que mais impulsionou o contracheque da servidora. Essa benesse foi criada pela Lei 5.348, de 2022, destinada a servidores que optaram pela migração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o regime geral, que é limitada pelo teto do INSS. Para compensar essa diferença, a lei estadual instituiu o chamado Benefício Especial. A indenização é calculada com base no tempo de contribuição acima do teto do Regime Geral de Previdência Complementar e no valor do salário à época da migração.

A verba já foi tema de reportagem do Estadão, quando cinco magistrados do TJ de Rondônia receberam sozinhos quase R$ 8 milhões em rendimentos líquidos em novembro passado. Os pagamentos milionários ocorreram devido ao benefício especial. No mesmo mês, o oficial de Justiça André Vilas Boas, lotado no Núcleo da Central de Mandados da Comarca de Cerejeiras, município de cerca de 16 mil habitantes no interior de Rondônia, recebeu R$ 1.052.681,65 líquido no mês de novembro. O contracheque de Vilas Boas também foi engordado pelo pagamento de uma indenização de quase R$ 900 mil derivada do 'Benefício Especial'. OUTROS BENEFICIADOS

Alcione não foi a única beneficiada de dezembro. Um oficial de Justiça lotado também na comarca de Cacoal, Gustavo Aparecido da Silva, recebeu R$ 594.747,50 brutos, ou R$ 574.993,54 líquidos. As indenizações alcançaram R$ 511.922,04. Entre os pagamentos mais altos também está o da analista de sistemas Nísia Teixeira Andrade, chefe de seção, com rendimento bruto de R$ 550.424,11 e líquido de R$ 533.202,14. As indenizações somaram R$ 435.968,32, enquanto a rubrica "vantagens eventuais" chegou a R$ 80.422,29. A oficial de Justiça Thais Costa Marques Ninomiya Gaiga, lotada em Vilhena, recebeu R$ 550.656,93 brutos e R$ 531.303,69 líquidos. Nesse caso, as indenizações atingiram R$ 492.998,59.

Na sequência, aparece o juiz de Direito de 2.ª Entrância Hedy Carlos Soares que teve rendimento bruto de R$ 448.145,54 e líquido de R$ 441.355,11. Do total, R$ 420.204,24 foram pagos como vantagens eventuais. Os demonstrativos indicam que o valor decorre de débitos de exercícios anteriores (DEA). As verbas incluem férias integrais indenizadas, no valor de R$ 192.260,10, adicional de um terço sobre férias integrais indenizadas, de R$ 64.086,70, e férias proporcionais indenizadas, que somaram R$ 44.860,69, além do respectivo adicional de um terço, de R$ 14.953,56. Também constam pagamentos de atualização monetária, juros, abono natalino e devoluções de adiantamento de 13º salário.