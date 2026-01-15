Lula se reúne com Moraes, diretor da PF e chefe do BC após STF abrir inquérito sobre vazamentos

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) / Crédito: RICARDO STUCKERT/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, no fim da manhã desta quinta-feira, 15, com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O encontro ocorreu um dia depois de Moraes ter aberto de ofício um inquérito para investigar se a Receita Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) quebraram de forma irregular o sigilo fiscal de ministros da Corte e familiares.

O assunto oficial da reunião, que durou duas horas, foi o combate ao crime organizado. Foi a primeira reunião com o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva. Também foram chamados por Lula o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Após o encontro, Wellington César afirmou que Lula decidiu elevar o combate ao crime organizado a uma "ação de Estado". Ele disse que é preciso haver uma "sintonia absoluta" entre Palácio do Planalto, Ministério Público e Poder Judiciário. O ministro não citou a abertura do inquérito durante a entrevista. A Receita Federal é vinculada ao Ministério da Fazenda e o Coaf está na alçada da Polícia Federal. Os órgãos foram notificados sobre a abertura do inquérito pelo STF nesta quarta-feira, 14, conforme mostrou o Estadão. Apuração Moraes tomou a atitude como presidente interino do Supremo. Ele assumiu o plantão da Corte na segunda-feira, 12. O tribunal retoma suas atividades em fevereiro. A abertura da investigação não foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), como é a praxe no tribunal. Integrante da PGR informou que o órgão vai acompanhar a apuração.