Irmã de Ricardo Nunes é presa ao ser reconhecida com Smart Sampa

Irmã de Ricardo Nunes, prefeito de SP, é presa após ser reconhecida por câmera da Prefeitura

Janaina era alvo de um mandado por desacato, embriaguez ao volante e lesão corporal
Janaina Reis Miron, de 49 anos, irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi presa nesta quinta-feira, 15, após ser reconhecida pelas câmeras do programa Smart Sampa. A reportagem tenta contato com a gestão municipal.

Segundo a Polícia Militar, Janaina foi capturada por volta das 15h22 na Avenida Clara Mantelli, no bairro Socorro, na zona sul da capital. Ela está detida no DP de Santo Amaro e deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira, 16.

Uma das principais bandeiras de Nunes, o Smart Sampa tem cerca de 31 mil equipamentos pela cidade e usa reconhecimento facial para flagrar crimes e suspeitos. Janaina era alvo de um mandado por desacato, embriaguez ao volante e lesão corporal.

Até o fim do ano passado, segundo dados da gestão municipal, mais de 1,6 mil foragidos foram detidos com a ajuda do "Big Brother" anticrime da Prefeitura de São Paulo.

