Irmã de Ricardo Nunes é presa ao ser reconhecida com Smart Sampa

Janaina era alvo de um mandado por desacato, embriaguez ao volante e lesão corporal

Janaina Reis Miron, de 49 anos, irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi presa nesta quinta-feira, 15, após ser reconhecida pelas câmeras do programa Smart Sampa. A reportagem tenta contato com a gestão municipal.

Segundo a Polícia Militar, Janaina foi capturada por volta das 15h22 na Avenida Clara Mantelli, no bairro Socorro, na zona sul da capital. Ela está detida no DP de Santo Amaro e deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira, 16.