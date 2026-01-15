Haddad diz que vai ajudar na campanha de Lula, mas não quer ser coordenador

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que pretende ajudar no esforço pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas descartou ser coordenador da campanha.

Em entrevista à GloboNews exibida na noite da quarta-feira, 14, o ministro deixou em aberto a possibilidade de participar da elaboração do programa de governo petista, como fez em 2018 - na ocasião, Haddad assumiu a candidatura à Presidência após a prisão de Lula.