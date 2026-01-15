Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad diz que vai ajudar na campanha de Lula, mas não quer ser coordenador

Autor Agência Estado
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que pretende ajudar no esforço pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas descartou ser coordenador da campanha.

Em entrevista à GloboNews exibida na noite da quarta-feira, 14, o ministro deixou em aberto a possibilidade de participar da elaboração do programa de governo petista, como fez em 2018 - na ocasião, Haddad assumiu a candidatura à Presidência após a prisão de Lula.

Haddad reafirmou que não pretende ser candidato, mas não descartou conversar com o PT sobre o assunto. "Tem muita coisa em jogo, não só na economia. Quero entender a melhor forma pela qual posso ser aproveitado", afirmou.

O ministro disse que deixará o comando da Fazenda ainda em janeiro, mas não confirmou se será substituído pelo secretário executivo da pasta, Dario Durigan.

