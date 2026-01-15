Alckmin: ditaduras devem ser combatidas em todo lugar, sejam de direita ou de esquerda

O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que "a ditadura deve ser combatida em todo o lugar, seja de esquerda ou de direita". A declaração se deu ao ser questionado sobre o atual conflito no Irã e outros ao redor do mundo.

"A ditadura deve ser combatida em todo o lugar, seja de esquerda ou de direita. Temos de defender a democracia, que é onde o povo é o protagonista. É um momento difícil esse pelo qual o mundo está atravessando. Temos conflito no Irã, Rússia invadindo a Ucrânia, problemas no Oriente Médio, problemas na Venezuela, com o presidente capturado. É um momento difícil, momento de o Brasil ser mais ouvido, vamos promover a paz, o multilateralismo, melhorar a vida do povo", declarou o vice-presidente no programa "Bom Dia, Ministro", da EBC.