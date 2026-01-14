Lewandowski elogia escolha do novo ministro da Justiça

Ele já ocupou o cargo há 10 anos, em uma passagem relâmpago, e é considerado homem de confiança do Palácio do Planalto nesta gestão.

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski elogiou a escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo nome de Wellington César Lima e Silva para comandar a pasta. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 13.

"Trata-se de um profissional do Direito de notável saber jurídico e exitosa passagem pela vida pública. Tenho certeza de que exercerá com competência e dignidade as complexas atribuições do cargo para o qual acaba de ser indicado", disse Lewandowski ao Valor Econômico.

Na gestão Dilma Rousseff (PT), Wellington César tomou posse como ministro da Justiça em 3 de março de 2016, mas pediu demissão 11 dias depois. À época, ele substituía José Eduardo Cardozo, alvo de críticas por não ter conseguido conter o avanço das investigações da Operação Lava Jato contra a classe política.

Dias antes da posse, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) havia proibido membros do Ministério Público, como promotores e procuradores, de exercer cargos fora da instituição. Os ministros entenderam que a Constituição veda a ocupação de funções em outros Poderes, mesmo mediante licença, exigindo o desligamento definitivo da carreira.

Procurador de Justiça da Bahia e sem disposição para deixar o Ministério Público, Wellington César pediu demissão do cargo recém-assumido.