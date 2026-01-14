Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deputado cearense entrega estátua de Padre Cícero ao papa

Além da estátua de Padre Cícero, o deputado federal também ofertou uma imagem de Antônio Conselheiro ao pontífice
Autor Cailana Fernandes / Especial para O POVO
José Guimarães (PT), deputado federal cearense e líder do presidente Lula (PT) na Câmara dos Deputados, deu ao papa Leão XIV duas estátuas: uma do Padre Cícero e outra de Antônio Conselheiro. "Foi um momento muito especial de muita emoção. Eu entreguei, falei com ele sobre o Padre Cícero Romão Batista, o Servo de Deus", disse em vídeo compartilhado em redes sociais, nesta quarta-feira, 14.  

O deputado acrescentou que solicitou a beatificação e canonização de Padre Cícero. "Pedi a realização do processo de canonização e beatificação. Fiquei muito satisfeito com esse momento especial aqui no Vaticano", afirmou o parlamentar cearense.

Segundo Guimarães, o encontro ocorreu na sala Paulo VI, onde o pedido foi feito. "Estou aqui com a réplica de Padre Cícero. E vou entregar ao papa Leão XIV e pedir a ele pressa na conclusão da canonização do servo de Deus (Padre Cícero)", declarou.

Processo de canonização de Padre Cícero

A abertura do processo de canonização de Padre Cícero foi registrada em 20 de outubro de 2015, quando o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do papa Francisco, enviou uma carta de Reconciliação Histórica da Igreja Católica com o sacerdote. Em 13 de dezembro do mesmo ano, a carta foi divulgada ao público.

Em 24 de junho de 2022, a Santa Sé, por meio do Dicastério para a Causa dos Santos, endereçou uma carta à Diocese de Crato informando o "Nihil Obstat", significando que nada impedia a abertura de um Processo de Beatificação e Canonização do Padre Cícero.

No mesmo ano, em 30 de novembro, realizou-se a solenidade de abertura do seu processo de beatificação e canonização. Desde então, ocorre a análise diocesana da vida, fama de santidade e virtudes do religioso cearense. 

Em outubro do ano passado, houve a abertura oficial das atas do inquérito sobre a vida do padre. Ela ocorreu no Dicastério para as Causas dos Santos, no Vaticano. O ato marcou o início da chamada fase romana do processo, que passa agora a ser analisado por teólogos e cardeais da Santa Sé.

Com informações de Carlos Daniel e Editorial O POVO

 

