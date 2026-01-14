Deputado cearense entrega estátua de Padre Cícero ao papa

Deputado José Guimarães entrega estátua de Padre Cícero ao papa Leão XIVAlém da estátua de Padre Cícero, o deputado federal também ofertou uma imagem de Antônio Conselheiro ao pontífice
José Guimarães (PT), deputado federal cearense e líder do presidente Lula (PT) na Câmara dos Deputados, deu ao papa Leão XIV duas estátuas: uma do Padre Cícero e outra de Antônio Conselheiro. "Foi um momento muito especial de muita emoção. Eu entreguei, falei com ele sobre o Padre Cícero Romão Batista, o Servo de Deus", disse em vídeo compartilhado em redes sociais, nesta quarta-feira, 14.
Os dois símbolos que ofertei ao papa Leão XIV. Antonio Conselheiro e Padre Cícero Romão Batista. pic.twitter.com/LNIi1pRnz6— José Guimarães (@guimaraes13PT) January 14, 2026
O deputado acrescentou que solicitou a beatificação e canonização de Padre Cícero. "Pedi a realização do processo de canonização e beatificação. Fiquei muito satisfeito com esse momento especial aqui no Vaticano", afirmou o parlamentar cearense.
Segundo Guimarães, o encontro ocorreu na sala Paulo VI, onde o pedido foi feito. "Estou aqui com a réplica de Padre Cícero. E vou entregar ao papa Leão XIV e pedir a ele pressa na conclusão da canonização do servo de Deus (Padre Cícero)", declarou.
Processo de canonização de Padre Cícero
A abertura do processo de canonização de Padre Cícero foi registrada em 20 de outubro de 2015, quando o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do papa Francisco, enviou uma carta de Reconciliação Histórica da Igreja Católica com o sacerdote. Em 13 de dezembro do mesmo ano, a carta foi divulgada ao público.
Em 24 de junho de 2022, a Santa Sé, por meio do Dicastério para a Causa dos Santos, endereçou uma carta à Diocese de Crato informando o "Nihil Obstat", significando que nada impedia a abertura de um Processo de Beatificação e Canonização do Padre Cícero.
No mesmo ano, em 30 de novembro, realizou-se a solenidade de abertura do seu processo de beatificação e canonização. Desde então, ocorre a análise diocesana da vida, fama de santidade e virtudes do religioso cearense.
Em outubro do ano passado, houve a abertura oficial das atas do inquérito sobre a vida do padre. Ela ocorreu no Dicastério para as Causas dos Santos, no Vaticano. O ato marcou o início da chamada fase romana do processo, que passa agora a ser analisado por teólogos e cardeais da Santa Sé.
Com informações de Carlos Daniel e Editorial O POVO
