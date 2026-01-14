Deputado cearense entrega estátua de Padre Cícero ao papa

Além da estátua de Padre Cícero, o deputado federal também ofertou uma imagem de Antônio Conselheiro ao pontífice

José Guimarães ( PT ), deputado federal cearense e líder do presidente Lula (PT) na Câmara dos Deputados, deu ao papa Leão XIV duas estátuas: uma do Padre Cícero e outra de Antônio Conselheiro. "Foi um momento muito especial de muita emoção. Eu entreguei, falei com ele sobre o Padre Cícero Romão Batista, o Servo de Deus", disse em vídeo compartilhado em redes sociais, nesta quarta-feira, 14.

O deputado acrescentou que solicitou a beatificação e canonização de Padre Cícero. "Pedi a realização do processo de canonização e beatificação. Fiquei muito satisfeito com esse momento especial aqui no Vaticano", afirmou o parlamentar cearense.

Segundo Guimarães, o encontro ocorreu na sala Paulo VI, onde o pedido foi feito. "Estou aqui com a réplica de Padre Cícero. E vou entregar ao papa Leão XIV e pedir a ele pressa na conclusão da canonização do servo de Deus (Padre Cícero)", declarou.

Processo de canonização de Padre Cícero

A abertura do processo de canonização de Padre Cícero foi registrada em 20 de outubro de 2015, quando o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do papa Francisco, enviou uma carta de Reconciliação Histórica da Igreja Católica com o sacerdote. Em 13 de dezembro do mesmo ano, a carta foi divulgada ao público.

Em 24 de junho de 2022, a Santa Sé, por meio do Dicastério para a Causa dos Santos, endereçou uma carta à Diocese de Crato informando o "Nihil Obstat", significando que nada impedia a abertura de um Processo de Beatificação e Canonização do Padre Cícero.