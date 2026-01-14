Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Costa Filho diz ter nome para sua substituição em ministério, mas que decisão final é de Lula

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, evitou comentar sobre a sua escolha para a substituição no Ministério. Ele reconheceu que defende um nome, mas ressaltou que a decisão final cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na terça-feira, 13, foi anunciada a saída de Costa Filho da pasta, visando a disputa nas eleições de 2026. Nesta quarta-feira, 14, ele comentou que vai ficar do Ministério até o fim do calendário legal de desincompatibilização, em abril.

