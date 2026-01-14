Costa Filho diz ter nome para sua substituição em ministério, mas que decisão final é de Lula

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, evitou comentar sobre a sua escolha para a substituição no Ministério. Ele reconheceu que defende um nome, mas ressaltou que a decisão final cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na terça-feira, 13, foi anunciada a saída de Costa Filho da pasta, visando a disputa nas eleições de 2026. Nesta quarta-feira, 14, ele comentou que vai ficar do Ministério até o fim do calendário legal de desincompatibilização, em abril.