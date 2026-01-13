Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zema deixará governo de Minas em março para disputar Presidência, diz jornal

Tipo Notícia

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) deverá deixar o cargo em 22 de março para disputar a Presidência da República. Ventilado como possível vice na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o mineiro já negou a possibilidade e afirmou que seguirá até o fim com sua candidatura.

A informação foi dada pelo jornalista Lauro Jardim do O Globo. Com a desincompatibilização, Zema deve intensificar viagens pelo País em busca de apoio político e eleitoral. Assessores do governador dizem que a data do desligamento é "provável".

O nome de Zema foi ventilado pelo presidente do partido Progressistas, Ciro Nogueira (PI), como o ideal para vice de Flávio Bolsonaro. Tanto o senador quanto Zema, no entanto, descartaram a hipótese e indicaram que, ao menos por ora, seguirão caminhos distintos.

Zema lançou sua candidatura à Presidência da República em 16 de agosto de 2025 durante o Encontro Nacional do partido Novo na Zona Sul de São Paulo.

Com a saída de Zema, o vice-governador Mateus Simões (PSD) assumirá o comando de Minas Gerais.

Conforme a legislação eleitoral, ocupantes de cargos no Executivo que desejam concorrer a outra função a deixar o posto até seis meses antes da eleição.

