Trump diz que EUA "tomarão medidas muito duras" se Irã enforcar manifestantes

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 13, que tomará "medidas muito duras" - sem detalhar quais - se o Irã começar a enforcar manifestantes que protestam contra o regime dos aiatolás. "Isso não terminará bem para o Irã", disse Trump, em trecho de uma entrevista concedida à CBS News.

Questionado sobre se já sabia sobre casos de enforcamento já realizados pelo governo em Teerã, Trump disse que ouviu diferentes números e que ainda não é possível saber o que é verdade ou não.