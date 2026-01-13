Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que EUA "tomarão medidas muito duras" se Irã enforcar manifestantes

Autor Agência Estado
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 13, que tomará "medidas muito duras" - sem detalhar quais - se o Irã começar a enforcar manifestantes que protestam contra o regime dos aiatolás. "Isso não terminará bem para o Irã", disse Trump, em trecho de uma entrevista concedida à CBS News.

Questionado sobre se já sabia sobre casos de enforcamento já realizados pelo governo em Teerã, Trump disse que ouviu diferentes números e que ainda não é possível saber o que é verdade ou não.

"Eu não ouvi falar de enforcamentos. Se eles enforcarem, vocês vão ver algumas coisas Nós tomaremos medidas muito duras se fizerem esse tipo de coisa", afirmou o republicano.

