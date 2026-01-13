Deputado federal da Bahia é alvo de operação da PF; saiba mais

Deputado federal pela Bahia, Felix Mendonça (PDT) foi alvo de operação da PF, nesta terça-feira, 13 / Crédito: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Polícia Federal (PF) deflagrou, terça-feira, 13, uma nova fase da Operação Overclean, com objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. O deputado Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) é o principal alvo da ação. O deputado entrou na mira das investigações por ter enviado ao menos R$ 4 milhões em emendas parlamentares a prefeituras investigadas sob suspeita de fraudes nas licitações.