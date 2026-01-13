Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deputado federal da Bahia é alvo de operação da PF; saiba mais

Deputado federal Felix Mendonça, da Bahia, é alvo de operação da PF sobre desvios de emendas

Deputado entrou na mira das investigações por ter enviado ao menos R$ 4 milhões em emendas parlamentares a prefeituras investigadas sob suspeita de fraudes nas licitações
Atualizado às Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Polícia Federal (PF) deflagrou, terça-feira, 13, uma nova fase da Operação Overclean, com objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. O deputado Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) é o principal alvo da ação.

O deputado entrou na mira das investigações por ter enviado ao menos R$ 4 milhões em emendas parlamentares a prefeituras investigadas sob suspeita de fraudes nas licitações.

Segundo as investigações, um assessor do parlamentar negociava os repasses de emendas em troca de pagamentos de propina. A PF afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o parlamentar teria recebido propinas desses contratos com três prefeituras.

Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na Bahia e no Distrito Federal. Houve mandados em Salvador, Mata de São João (BA), Vera Cruz (BA), além de buscas no imóvel funcional do deputado em Brasília.

A reportagem busca contato com o parlamentar. O espaço está aberto para manifestação.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Câmara dos Deputados

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar