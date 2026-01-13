Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flávio diz não ter convidado Zema para ser vice: 'É a última coisa que a gente resolve'

Zema, por sua vez, já declarou que não pretende ocupar a vice e que manterá sua candidatura ao Planalto até o fim
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que não há um convite ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para ser seu vice na chapa à Presidência da República. Zema foi citado como possível ocupante da vaga pelo presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), que apontou o mineiro como alguém com "entregas e experiência".

"Ele tem o projeto dele. Não pedi para ser meu vice nem ele se ofereceu", disse Flávio nesta terça-feira, 13, após visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Segundo o senador, a definição da chapa não está no horizonte imediato. "Ainda há alguns degraus a serem vencidos até decisões mais definitivas", afirmou.

Flávio reconheceu que há conversas em andamento, mas evitou detalhá-las. "Vice é a última coisa que a gente resolve em uma campanha. Estratégia política não se anuncia", concluiu.

