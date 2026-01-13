Defensoria Pública do DF instaura procedimento para apurar condições de saúde de Bolsonaro

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) informou, nesta terça-feira, 13, que instaurou um procedimento para analisar informações relacionadas às condições de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está sob custódia da Polícia Federal (PF) em Brasília. A abertura ocorreu após o órgão receber ofícios do senador Izalci Lucas (PL-DF) e do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), que solicitaram providências da Defensoria sobre o caso. Nesta terça-feira, 13, Izalci Lucas publicou um vídeo em sua conta no X no qual afirmou ter protocolado um pedido de inspeção na cela de Bolsonaro junto à DPDF para verificar as condições em que o ex-presidente se encontra. Na gravação, o senador disse que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atua por vingança. Procurado por meio do STF, o magistrado não respondeu à reportagem. O espaço segue aberto.

"O que estão fazendo com o presidente Bolsonaro é desumano. O presidente está debilitado, precisa ir para casa. Defendemos a prisão domiciliar para que a família possa cuidar da saúde dele 24 horas", afirmou Izalci no vídeo. O deputado federal Gustavo Gayer também confirmou, em sua conta no X, que protocolou o pedido junto à Defensoria. Em nota enviada à reportagem, a DPDF informou que o procedimento foi instaurado após ofícios dos parlamentares para averiguar os fatos noticiados sobre a situação de Bolsonaro, mas ainda se encontra em fase inicial de tramitação interna. "Até o momento, não houve qualquer deliberação ou decisão conclusiva sobre o caso", afirmou a Defensoria. De acordo com o órgão, eventuais informações adicionais só serão divulgadas após a conclusão do procedimento ou a adoção de alguma deliberação oficial. As condições em que Jair Bolsonaro está submetido na prisão têm gerado questionamentos por parte de familiares e aliados por causa de seu histórico de saúde. Nesta segunda-feira, 12, seu filho, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou um vídeo em que dizia que Bolsonaro estaria submetido a condições mais restritivas do que as do ditador venezuelano Nicolás Maduro, preso nos Estados Unidos.