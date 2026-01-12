STF autoriza general condenado por trama golpista a trabalhar em unidade militar em Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou nesta segunda-feira, 12, o general da reserva Mário Fernandes, que cumpre pena pela trama golpista, a exercer atividades laborais no Comando Militar do Planalto, no Distrito Federal, local onde cumpre pena.

Na decisão, Moraes afirma que o trabalho do preso é um direito previsto na Lei de Execução Penal e deve ser incentivado como instrumento de ressocialização. O ministro levou em conta manifestação do próprio Comando Militar do Planalto, que informou ter condições de oferecer ambiente administrativo interno, com atividades de natureza intelectual.