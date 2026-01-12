Motta condiciona apoio à reeleição de Lula a 'gestos' do Planalto

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que vai aguardar "gestos" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antes de decidir se o apoiará a reeleição do petista. Segundo Motta, qualquer definição passa por uma lógica de reciprocidade política e pela construção de um projeto que atenda aos interesses da Paraíba.

Motta falou à imprensa nesta segunda-feira, 12, durante evento em João Pessoa, no qual o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, aliado do deputado, anunciou o apoio do governo federal ao pré-carnaval da cidade. "A política se constrói com reciprocidade. Nós temos que nessa construção política entender o que vamos ter de apoios e de gestos para decidir quem vamos apoiar. É isso que temos que construir de maneira muito tranquila e respeitosa para com a população do nosso estado", declarou. O deputado afirmou ainda que a decisão não depende apenas de Lula, mas também do posicionamento do Partido dos Trabalhadores e das alianças locais mantidas pelo Republicanos. "Isso primeiro depende do presidente, depende do partido do presidente. O que nós temos procurado dialogar, no âmbito do Republicanos e da aliança que nós temos com o governador João Azevêdo e com o vice-governador Lucas Ribeiro, é poder ter um projeto que verdadeiramente represente aquilo que o estado precisa", afirmou.