Em vídeo na praia gravado no recesso, Lula prega contra 'preconceito entre direita e esquerda'
A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou em sua rede social no Instagram, neste sábado, 10, um vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, e prega contra o "preconceito entre direita e esquerda".
Nas imagens, Lula aparece sem camisa e de boné, caminha pela praia e faz uma reflexão política. "O que é sagrado aqui é a gente perceber mais um milagre da natureza. O que é extraordinário aqui é que vocês vão perceber que tem onda que vem de lá para cá e onda que vem daqui para cá", diz o presidente.
Ele continua: "Essa é uma demonstração extraordinária, sabe, até para acabar com o preconceito entre esquerda e direita. Aqui, a onda que vem da direita se junta com a onda que vem da esquerda e constrói o mar".
Na legenda da postagem, Janja escreveu que o vídeo relembra "os dias em que recarregamos as energias" no Rio de Janeiro. "Entramos em 2026 com toda a força e temos muito trabalho pela frente. Com disposição, diálogo e Brasil no coração, seguiremos juntos, cuidando do nosso país!", publicou ela.