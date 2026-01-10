Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em vídeo na praia gravado no recesso, Lula prega contra 'preconceito entre direita e esquerda'

Autor Agência Estado
A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou em sua rede social no Instagram, neste sábado, 10, um vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, e prega contra o "preconceito entre direita e esquerda".

Nas imagens, Lula aparece sem camisa e de boné, caminha pela praia e faz uma reflexão política. "O que é sagrado aqui é a gente perceber mais um milagre da natureza. O que é extraordinário aqui é que vocês vão perceber que tem onda que vem de lá para cá e onda que vem daqui para cá", diz o presidente.

Ele continua: "Essa é uma demonstração extraordinária, sabe, até para acabar com o preconceito entre esquerda e direita. Aqui, a onda que vem da direita se junta com a onda que vem da esquerda e constrói o mar".

Na legenda da postagem, Janja escreveu que o vídeo relembra "os dias em que recarregamos as energias" no Rio de Janeiro. "Entramos em 2026 com toda a força e temos muito trabalho pela frente. Com disposição, diálogo e Brasil no coração, seguiremos juntos, cuidando do nosso país!", publicou ela.

