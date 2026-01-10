Em vídeo na praia gravado no recesso, Lula prega contra 'preconceito entre direita e esquerda'

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou em sua rede social no Instagram, neste sábado, 10, um vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, e prega contra o "preconceito entre direita e esquerda".

Nas imagens, Lula aparece sem camisa e de boné, caminha pela praia e faz uma reflexão política. "O que é sagrado aqui é a gente perceber mais um milagre da natureza. O que é extraordinário aqui é que vocês vão perceber que tem onda que vem de lá para cá e onda que vem daqui para cá", diz o presidente.