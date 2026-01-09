Transparência Internacional acusa governo Lula de escalada de assédio e cobra retratação

A Transparência Internacional acusou autoridades brasileiras de promoverem uma escalada de assédio contra sua filial no País após a divulgação de um estudo que apontou falhas de transparência no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Em comunicado internacional divulgado na tarde desta sexta-feira, 9, a ONG afirmou que integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentam deslegitimar e intimidar a entidade por meio de declarações "infundadas e motivadas por interesses políticos".

A reação ocorreu após a Casa Civil divulgar, na segunda-feira, 5, uma nota em que respondeu ao levantamento da ONG. Na ocasião, o órgão também afirmou que a Transparência Internacional Brasil estaria sob investigação da Polícia Federal (PF). Segundo a ONG, a alegação de investigação policial não tem qualquer base documental. Não há registros públicos de tal investigação, e a Transparência Internacional Brasil não foi formalmente notificada nem recebeu qualquer documentação oficial", diz o texto. Procuradas, a Casa Civil, a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Secretaria-Geral da Presidência não se manifestaram até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto. No comunicado, o presidente da Transparência Internacional, François Valérian, disse que a entidade está firmemente ao lado de sua filial brasileira e cobrou o fim do que chamou de intimidação por parte do governo.

"Organizações da sociedade civil devem poder desempenhar seu papel democrático vital de análise independente e expressão de opiniões críticas sem medo de retaliação, assédio ou criminalização", afirmou. "Pedimos ao governo brasileiro que cesse o assédio contra nossos colegas." Mais cedo, também nesta sexta-feira, a Transparência Internacional enviou uma carta oficial aos ministros Rui Costa (Casa Civil), Vinícius Marques de Carvalho (Controladoria-Geral da União) e Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência) afirmando que o governo federal tentou deslegitimar e atacar a reputação da ONG ao reagir ao estudo sobre o PAC. O documento também é assinado por Valérian. Na carta, a entidade afirma que, em vez de discutir os dados apresentados no levantamento, o governo optou por desacreditá-la. "Em vez de se envolver de forma substantiva e construtiva com as conclusões e recomendações - destinadas precisamente a ajudar a proteger um programa governamental emblemático contra a corrupção -, o Ministério optou por tentar publicamente deslegitimar o trabalho da organização e atacar sua credibilidade.", afirma o texto.

A Transparência Internacional acrescenta que a declaração da Casa Civil levanta dúvidas sobre o uso de informações sigilosas ou supostamente privilegiadas para fins políticos. "Isso levanta sérias questões sobre como uma entidade do governo federal poderia alegar ter conhecimento de uma suposta ação policial e se informações confidenciais estão sendo invocadas indevidamente para fins políticos", diz a carta. Histórico de ataques A Transparência Internacional afirma que os episódios fazem parte de um padrão de ataques e tentativas de deslegitimação contra sua filial no Brasil. Segundo a entidade, a Transparência Internacional Brasil vem sofrendo, nos últimos anos, "assédio jurídico sustentado" baseado em acusações falsas sobre sua atuação, seu financiamento e seus vínculos institucionais.

Segundo a Transparência Internacional, em outubro de 2025, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a entidade teria recebido ou administrado recursos provenientes de acordos de leniência no Brasil. A ONG diz que esse tipo de acusação vem sendo reiterado pelo magistrado desde 2019. Após a retomada das declarações, a organização divulgou, em novembro, um comunicado internacional no qual denunciou uma campanha de desinformação e intimidação contra sua filial brasileira. "Todas as alegações foram categoricamente e repetidamente refutadas - não apenas pela Transparência Internacional em declarações públicas, mas também oficialmente pelas autoridades brasileiras, incluindo membros do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral e, mais recentemente, o Tribunal de Contas da União", dizia o comunicado de outubro de 2025. A Transparência Internacional também levou os episódios à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que, segundo a carta enviada agora ao governo brasileiro, reconheceu o quadro como um caso grave de criminalização de uma organização da sociedade civil.