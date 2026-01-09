TJ de MT paga R$ 28,4 milhões em valores extras a magistrados e é alvo de denúncia no CNJ

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso pagou valores extras em dezembro a magistrados da Corte que variaram de R$ 1.097,49 a R$ 123.217,66, segundo planilha elaborada pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado (Sinjusmat) com base em dados da própria corte. Ao todo, os pagamentos somaram R$ 28.485.472,21, distribuídos a 323 magistrados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em dezembro de 2025, conforme o levantamento do sindicato.

A planilha elaborada pelo Sinjusmat indica que desembargadores afastados de suas funções também receberam valores extras no mês. Entre os casos está o desembargador Sebastião de Moraes Filho, que recebeu R$ 54.284,96, após ter sido aposentado compulsoriamente em novembro, ao completar 75 anos, idade-limite prevista na legislação. Consta ainda o pagamento de R$ 54.184,54 ao desembargador João Ferreira Filho, que também estava afastado do exercício regular do cargo no período. O pagamento foi viabilizado por meio de um crédito suplementar de R$ 40 milhões disponibilizado pelo governador Mauro Mendes (União) ao Judiciário, por decreto publicado em dezembro. A queixa do sindicato se baseia em um artigo do regimento interno do TJ-MT que estabelece critérios de proporcionalidade para a quitação de despesas de exercícios anteriores. Pela regra, 30% do montante disponível vinculado às despesas com pessoal deve ser destinado ao pagamento de créditos de magistrados e 70% aos servidores. Já no caso de verbas de custeio destinadas a créditos de natureza indenizatória, o porcentual se inverte: 70% para magistrados e 30% para servidores. Diante desse contexto, o Sinjusmat levou o caso ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), alegando falta de transparência na divulgação dos valores pagos individualmente. Documentos obtidos pelo Estadão mostram que o sindicato reiterou formalmente o pedido de acesso às informações após o TJ-MT não cumprir o prazo de 60 dias informado ao conselho.