Lula chega a 15 trocas de ministros no terceiro mandato com saída de Lewandowski

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegará a 15 trocas de ministros desde o início deste mandato, em 2023, com a saída de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Em média, Lula troca um ministro a cada dois meses e doze dias. Como mostrou a Coluna do Estadão, a dificuldade para emplacar projetos como a PEC da Segurança e o chamado PL Antifacção foi um dos motivos que levaram Lewandowski, que entregou uma carta de demissão a Lula nesta quinta-feira, 8, a deixar o cargo.

Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro estava contrariado com a "irracionalidade" das discussões sobre segurança pública, que, na sua avaliação, tendem a piorar neste ano eleitoral. Lewandowski também teve problemas com a Casa Civil, que segurou por meses projetos enviados pelo ministério. Enquanto Lula não decide o seu novo ministro, o secretário-executivo do MJSP, Manoel Carlos de Almeida Neto, ficará como interino no cargo. Ainda segundo a Coluna do Estadão, auxiliares do presidente dizem que ele procura um perfil parecido ao de Flávio Dino, antecessor de Lewandowski e hoje ministro do STF. O PT defende o nome do coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, para a Justiça. Lembre de todas as mudanças de comando nos ministérios de Lula: Celso Sabino - Gustavo Feliciano (Turismo)

Lula demitiu em dezembro de 2025 o ministro do Turismo, Celso Sabino, após ele ter sido expulso do União Brasil, justamente por desobedecer à ordem para entregar o cargo. O presidente fez o movimento para afagar a ala governista do União Brasil, de olho no apoio à sua candidatura a um novo mandato, em 2026. O União Brasil continua no comando do ministério, já que Gustavo Feliciano assumiu a vaga. Márcio Macêdo - Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência) Ex-tesoureiro da campanha petista, em 2022, Márcio Macêdo (PT) foi "fritado" durante meses pelos próprios correligionários. O deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) assumiu a Secretaria-Geral da Presidência e passou a cuidar da interlocução do Palácio do Planalto com os movimentos sociais. A entrada dele foi uma guinada do governo à esquerda, após o rompimento com uma parte do Centrão. A ideia era reaproximar o Planalto de setores da sociedade que têm se afastado do PT e da esquerda.

Cida Gonçalves - Márcia Lopes (Mulheres) Lula demitiu a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves em maio de 2025. Como revelou o Estadão, Cida foi alvo de denúncias formais feitas por ex-servidoras da pasta por suposta prática de assédio moral e xenofobia no ministério. Para seu lugar entrou a ex-ministra do Desenvolvimento Social Márcia Lopes. Carlos Lupi - Wolney Queiroz (Previdência Social)

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT) deixou o cargo em maio de 2025 após ser pressionado por uma série de denúncias de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A crise foi deflagrada com a revelação do esquema bilionário de descontos indevidos em aposentadorias e pensões, investigado pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU). Wolney Queiroz, que era o número 2 da pasta, assumiu o cargo. Juscelino Filho - Frederico Siqueira Filho (Comunicações) O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, entregou sua carta de demissão em abril de 2025 após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal (STF), sob acusação de desvio de emendas parlamentares. O caso foi revelado pelo Estadão em 2023. Frederico de Siqueira Filho assumiu a pasta após o deputado Pedro Lucas Fernandes (União-MA) ter rejeitado o convite.