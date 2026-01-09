Ex-deputado Douglas Garcia troca socos com manifestantes na Faculdade de Direito da USP

Um protesto contra o PL da Dosimetria terminou em confusão nesta quinta-feira, 8, no faculdade de direito da Universidade de São Paulo (USP), que fica no Largo do São Francisco, centro da capital paulista. O ex-deputado estadual e atual suplente de vereador em São Paulo, Douglas Garcia, se envolveu em uma confusão com manifestantes que estavam no local. O ato foi marcado nesta data para relembrar três anos da invasão e vandalismo das sedes dos Três Poderes em Brasília por bolsonaristas, em 8 de janeiro de 2023. Garcia foi ao local acompanhado do vereador paulistano Rubinho Nunes e do vereador de Vinhedo Malcon Mazzucatto, todos os três do União Brasil. O ex-deputado tentava gravar vídeos provocando os manifestantes.

Em dado momento, os ânimos se exaltaram e Garcia foi expulso escadaria abaixo sob gritos de "recua, fascista". O ex-parlamentar teve a camisa rasgada. No andar térreo, Garcia trocou socos com alguns militantes de esquerda. O próprio ex-deputado postou vídeo do momento em suas redes sociais, alegando que agiu em legítima defesa após ser agredido. Rubinho Nunes negou ter cometido qualquer agressão ao jornal Folha de S.Paulo. Mazzucatto também postou vídeo em que troca empurrões com manifestantes. O PL da Dosimetria foi vetado pelo presidente Lula nesta quinta, após ser aprovado no Congresso em 2025. Garcia foi eleito deputado estadual em 2018 pelo PSL, mesmo partido em que estava o então presidente Jair Bolsonaro. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, defendeu posições conservadoras contra o aborto, o desarmamento e a "ideologia de gênero".