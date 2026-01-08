Randolfe Rodrigues diz que pode faltar viabilidade para CPI do Master pelo calendário eleitoral

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou nesta quinta-feira, 8, que o governo não definiu se apoiará uma eventual Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar o Banco Master. Segundo ele, poderia faltar uma "viabilidade pragmática" do funcionamento da comissão, pelo provável esvaziamento do Congresso por causa das eleições de outubro. "Não sei se há viabilidade pragmática do funcionamento do Congresso Nacional que possibilita a CPI, mas o governo não tem nenhum veto a qualquer tipo de investigação, seja qual for. Inclusive, sobre a CPI, nós vamos avaliar", afirmou Randolfe no Palácio do Planalto, antes da cerimônia de memória aos atos extremistas de 8 de Janeiro de 2023.

O senador disse que o governo é favorável a investigações sobre as possíveis fraudes do Master e defendeu o Banco Central, que foi alvo de ataques nas redes sociais. "A posição do governo é que as investigações sigam e ocorram. A posição que temos é que o Banco Central tem que ser respeitado nas suas atribuições. [...] A posição do governo é que as investigações aconteçam, custe o que custar, atinja quem tiver que atingir", disse o parlamentar. O pedido de abertura de uma CPI tem sido articulado pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ), que afirma já ter as assinaturas mínimas para o protocolo. Cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-RJ), decidir se autoriza ou não a instalação do colegiado. Alcolumbre, porém, costuma ser contrário ao funcionamento de CPIs, por acreditar que travam o andamento do Congresso. Veto à dosimetria