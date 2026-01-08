PF investiga possível compra de votos em campanha eleitoral no CE

A PF apura compra de votos em campanha eleitoral; um dos investigados foi preso em flagrante por portar conteúdo de abuso infantil (imagem ilustrativa) / Crédito: divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Propositum Sine Filtrum, nesta quinta-feira, 8, para investigar uma denúncia de possível corrupção eleitoral envolvendo uma campanha eleitoral no Cariri. Segundo a PF, foram realizadas transferências bancárias e pagamentos via Pix para pessoas, incluindo menores de idade, para comparecimento em eventos políticos. Um dos investigados foi preso em flagrante por possuir imagens de abuso sexual contra menores.