Deputado propõe 'Lista da Vergonha' para expor dados de abusadores sexuais e feminicidas

O deputado estadual Rafa Zimbaldi (União Brasil-SP) protocolou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de lei que cria o Cadastro Estadual de Agressores. Denominado popularmente 'Lista da Vergonha', o texto 1.337/2025 instaura um banco de dados sobre condenados com trânsito em julgado por crimes sexuais, pedofilia e violência cometida em ambiente virtual contra crianças e adolescentes. O projeto ainda vai ser analisado pelas Comissões Permanentes da Assembleia. Se passar pelo crivo dos colegiados internos, o texto será levado à votação em Plenário.

Zimbaldi sugere que a 'Lista da Vergonha' contenha dados pessoais, além de características físicas e o histórico criminal de cada condenado. Segundo ele, a inclusão de nomes e de outras informações ocorrerá apenas após o trânsito em julgado da sentença, 'mediante comunicação obrigatória do Poder Judiciário'. Segundo a proposta, a 'Lista da Vergonha' ficará à disposição da Justiça, da Polícia e de demais autoridades públicas, respeitando o sigilo das investigações. O índex será de responsabilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que vai regulamentar a criação, a atualização, a divulgação e o acesso aos dados do sistema.

O PL 1.337/2025 também prevê a permanência no cadastro pelo prazo mínimo de 20 anos, 'contados a partir do cumprimento da pena', exceto nos casos de crimes praticados contra crianças e adolescentes - neste caso, o período mínimo será de 30 anos. Para Rafa, a crescente incidência de crimes no estado de São Paulo evidencia a necessidade de mecanismos mais eficientes de identificação, de acompanhamento e de controle social de seus autores. Dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que, entre janeiro e outubro do ano passado, foram registrados 53 casos de feminicídio só na capital paulista - maior índice anual deste tipo de crime desde 2018, mesmo sem contabilizar os meses de novembro e dezembro.

Em todo o Estado, foram registrados 207 feminicídios, entre janeiro e outubro. No mesmo período de 2024, foram 191 - um aumento, portanto, de 8%, considerando os dez primeiros meses do ano. Segundo o deputado, 'a publicidade do histórico de condenações, sempre observados os limites constitucionais, é relevante instrumento de prevenção e de apoio às políticas públicas de proteção, além de ser útil para a sociedade'. "Trata-se de transparência ativa, alinhado ao dever constitucional de divulgação dos atos estatais, sem violar garantias individuais", sustenta o parlamentar.

Em sua avaliação, a 'Lista da Vergonha' representa 'avanço concreto na proteção de grupos vulneráveis, especialmente de crianças, de adolescentes e de mulheres, oferecendo maior segurança à sociedade, além de fortalecer políticas de prevenção e o aperfeiçoamento dos instrumentos de investigação e de repressão criminal'. A JUSTIFICATIVA DO DEPUTADO O presente Projeto de Lei tem por finalidade criar, no âmbito do Estado de São Paulo, o Cadastro Estadual Público de Agressores - LISTA DA VERGONHA, reunindo informações sobre indivíduos condenados por pedofilia, feminicídio e delitos praticados em ambiente digital contra crianças e adolescentes, incluindo aliciamento online, divulgação de imagens íntimas, produção e difusão de conteúdo sexual, induzimento à automutilação ou suicídio, induzimento a crimes contra animais e práticas correlatas.