AO VIVO: EUA x Venezuela: Governo Trump intercepta petroleiros e Rússia reage

AO VIVO: EUA x Venezuela: Governo Trump intercepta petroleiros e Rússia reageNa última quarta-feira, 7, os Estados Unidos interceptaram dois navios petroleiros ligados à Venezuela, um deles contava com a bandeira russa, que acusou os EUA de pirataria
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 8, repercute a acusação de pirataria feita pela Rússia aos EUA. Na última quarta-feira, 7, os Estados Unidos interceptaram dois navios petroleiros ligados à Venezuela, um deles contava com a bandeira russa. De acordo com a Rússia, o navio Marinera, que antes se chamava Bella 1, tinha “licença temporária” para trafegar com a bandeira do país desde 24 de dezembro do ano passado.
A embarcação foi apreendida no Mar do Atlântico Norte. A Casa Branca afirma que o navio pertencia a uma frota fantasma venezuelana que transportou petróleo sancionado. Assim, ele foi "considerado sem bandeira após hastear uma bandeira falsa", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. As forças armadas do Reino Unido ajudaram na apreensão do navio.
Leia mais
Além disso, o programa comenta a reação de países aliados da Venezuela, Rússia e China, sobre a invasão do país pelos Estados Unidos da América (EUA), no último sábado, 3 de janeiro. A ação no país capturou o ex-presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e é considerada por especialistas como uma grande violação do direito internacional.
Tanto a China quanto a Rússia expressam descontentamento em relação à interferência estrangeira no país sul-americano. Os países defendem que os Estados Unidos não tinha o direito de interferir na política e economia venezuelana. O recente anúncio de que os EUA irão controlar a venda do petróleo no país reacendeu a disputa geopolítica entre Rússia, China e EUA.
Assista
Acompanhe
O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas.
Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas.
Onde: Youtube, Linkedin, Instagram, Facebook e TikTok do O POVO.
Com informações da BBC News Brasil