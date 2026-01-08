AO VIVO: EUA x Venezuela: Governo Trump intercepta petroleiros e Rússia reage

EUA x Venezuela: Governo Trump intercepta petroleiros e Rússia reage / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 8, repercute a acusação de pirataria feita pela Rússia aos EUA. Na última quarta-feira, 7, os Estados Unidos interceptaram dois navios petroleiros ligados à Venezuela, um deles contava com a bandeira russa. De acordo com a Rússia, o navio Marinera, que antes se chamava Bella 1, tinha “licença temporária” para trafegar com a bandeira do país desde 24 de dezembro do ano passado.

Tanto a China quanto a Rússia expressam descontentamento em relação à interferência estrangeira no país sul-americano. Os países defendem que os Estados Unidos não tinha o direito de interferir na política e economia venezuelana. O recente anúncio de que os EUA irão controlar a venda do petróleo no país reacendeu a disputa geopolítica entre Rússia, China e EUA.

