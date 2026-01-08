Americanos vão às ruas após morte de mulher por agentes de imigração em Minneapolis

Uma mulher foi morta a tiros em Minneapolis por um policial do Serviço de Imigração dos Estados Unidos, o ICE, nesta quarta-feira, 7. A morte gerou uma onda de protestos no país. O cruzamento em que a mulher foi morta foi tomado por manifestantes. Outros atos foram convocados nesta quinta-feira, 8, em Estados como Nova York, Carolina do Norte e Texas, Califórnia e Utah.

A versão oficial do governo de Donald Trump é de que o agente agiu em legítima defesa após a vítima, que estava em um carro, ameaçar o atropelar. O relato é contestado por testemunhas e por um vídeo que registrou o momento do disparo.