Não há necessidade de intervenção terapêutica em Bolsonaro, diz boletim de hospital

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) deixou o hospital na tarde desta quarta-feira, 7, sem necessidade de intervenção terapêutica, segundo boletim divulgado pelo Hospital DF Star. A nota diz que os exames de imagem mostraram "leve densificação de partes moles na região frontal e temporal direita, decorrente do trauma, sem necessidade de intervenção terapêutica".

O boletim também afirma que o ex-presidente "deverá seguir cuidados clínicos conforme definição da equipe médica assistente".