Médico de Bolsonaro diz que ex-presidente tem tontura, desequilíbrio e oscilação de memória

Um dos médicos do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), Brasil Caiado, afirmou nesta quarta-feira, 7, que o ex-presidente apresentava um quadro "estável" e com contusões leves, mas quadros de tontura, desequilíbrio, oscilação de memória e interação medicamentosa. A declaração veio depois de Bolsonaro ser submetido a exames depois de sofrer uma queda na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está preso desde novembro. "Ele estava estável e o que me chama a atenção no momento, desde ontem ou há 2 ou 3 dias, são esses quadros que eu relatei, tontura, desequilíbrio e oscilação da memória", disse Brasil Caiado a jornalistas.

Segundo o médico, Bolsonaro foi submetido a uma tomografia do crânio, a uma ressonância magnética do crânio e a um eletroencefalograma, com a constatação de um traumatismo craniano leve e contusões na região frontal direita e na região temporal direita da parte externa. "A lesão não é preocupante. ... O que me chama mais atenção e que seria mais possível é a interação medicamentosa e nós estamos com essa dificuldade", declarou. O médico disse também que não ficou comprovada uma crise convulsiva do ex-presidente: "A crise convulsiva não se confirmou pelo exame, foi uma suspeita clínica, fica no ar, mas provavelmente não". Brasil Caiado disse ainda haver uma dúvida como será feita a administração dos remédios de soluços do ex-presidente. "Uma alternativa é se, nós temos que suspender os medicamentos e colocar o presidente num quadro degradante de soluço, ou eu mantenho a medicação e aumento o risco, que eu ainda não sei se é, nós vamos avaliar, mas são hipóteses que nós vamos trabalhar", disse. Michelle e Carlos Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou que Jair Bolsonaro está "abalado" e que não há risco de Bolsonaro fugir caso volte para a prisão domiciliar. "Nossa casa é um presídio. Não tem como ele fugir". A ex-primeira-dama voltou a defender que o marido volte para sua casa. "Ele não tem que estar na Papudinha, ele não tem que estar na Superintendência. Ele tem que estar em prisão domiciliar, assim como o ex-presidente Fernando Collor". Já Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, afirmou que o pai sofre com a falta de ferro e labirintite e defendeu que a falta de acompanhamento constante pode ser "fatal". "Se você não tiver um acompanhamento integral, não é de familiar ou não, tem que ser médico, enfermeiro integral acompanhando ele, eu tenho receio, é quase certeza que vai acontecer novamente, e pode ser uma coisa fatal", falou.