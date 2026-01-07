Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marinho diz que não será candidato a deputado federal e que fica no governo a pedido de Lula

Agência Estado
Tipo Notícia

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), disse, nesta quarta-feira, 7, que não será candidato em 2026 e que ficará no governo até o fim do mandato, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele participa do programa "Bom Dia, Ministro" da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

"O presidente pediu para eu ficar no governo. Portanto, não serei candidato a deputado federal este ano. Sou deputado federal licenciado para cumprir o papel de ministro, e continuarei no governo. Portanto, não serei candidato", afirmou.

Marinho é deputado federal eleito por São Paulo. Segundo ele, neste ano o presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC paulista, Moisés Selerges Júnior, é pré-candidato ao cargo.

