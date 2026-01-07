Câmara na PB aprova regra que permite voto remoto de vereador preso por suspeita de homicídio

A Câmara Municipal de Santa Rita (PB) aprovou, na segunda-feira, 5, um projeto que altera o Regimento Interno da Casa e autoriza a participação remota de vereadores presos provisoriamente nas sessões. A medida beneficia o vereador Wagner de Bebé (PSD), que está preso suspeito de cometer um homicídio em outubro de 2025.

O vereador preso era o segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Rita antes de ser preso. O projeto de autoria dos vereadores Dr. João Alves (PSDB) e Alysson Gomes (Republicanos) foi aprovado por 10 votos a favor e nove contrários. Na justificativa do projeto, os autores argumentam que a mudança adequa o regimento ao princípio constitucional da presunção de inocência e "moderniza" o funcionamento do Legislativo municipal. Segundo o texto, afastamentos automáticos ou perda de mandato antes de condenação definitiva seriam inconstitucionais e antidemocráticos. O projeto sustenta ainda que, com autorização judicial, vereadores presos provisoriamente podem participar das sessões de forma remota, garantindo o exercício do mandato enquanto não houver trânsito em julgado.