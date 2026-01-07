Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsonaro passa por exames em hospital em Brasília após sofrer queda na Superintendência da PF

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) chegou ao hospital DF Star, em Brasília, na manhã desta quarta-feira, 7, para ser submetido a exames após sofrer uma queda na cela em que está preso na Superintendência da Polícia Federal.

O comboio de viaturas da PF e da Polícia Militar do DF chegou ao hospital por volta das 11h20.

Bolsonaro está acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O ex-presidente será submetido a uma tomografia, uma ressonância e a um eletroencefalograma.

Os exames foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão de Moraes atende a um pedido da defesa do ex-presidente após Bolsonaro sofrer uma queda em sua cela na Superintendência da Polícia Federal, com impacto craniano e suspeita de traumatismo.

