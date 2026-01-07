Bolsonaro passa por exames em hospital em Brasília após sofrer queda na Superintendência da PF

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) chegou ao hospital DF Star, em Brasília, na manhã desta quarta-feira, 7, para ser submetido a exames após sofrer uma queda na cela em que está preso na Superintendência da Polícia Federal.

O comboio de viaturas da PF e da Polícia Militar do DF chegou ao hospital por volta das 11h20.