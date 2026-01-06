Tarcísio me ligou no Natal e disse que posso contar com ele; relação está boa
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta terça-feira, 6, que a relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "está boa". Flávio Bolsonaro afirmou que, durante uma conversa no Natal, Tarcísio disse que o senador pode contar com ele.
"Tarcísio fez um gesto muito legal comigo. No Natal, ele me ligou. Eu estava até com o Carlos Bolsonaro em casa. Fiquei muito feliz com a ligação dele. Ele falou: 'Flávio, feliz Natal, estamos juntos, conta comigo'. Então, Tarcísio, obrigado pela ligação", declarou Flávio Bolsonaro, em entrevista ao canal do YouTube do influenciador Paulo Figueiredo.
O senador reafirmou que a primeira pessoa com quem conversou sobre a candidatura foi Tarcísio e que o governador sempre disse a ele que não tinha a intenção de concorrer à Presidência. "Ele sempre falou que não queria, eu também não queria. Nossa conversa sempre foi nessa linha, vamos esperar lá pra frente, ver o que vai acontecer", disse o parlamentar.
Flávio disse ainda esperar contar com o palanque de Tarcísio em São Paulo. "Não tenho dúvida que a gente vai estar cada dia mais próximo, mais juntos do que nunca. Porque o projeto dele, para dar certo, tem que estar comigo. E o meu, para dar certo, tem que estar com ele. A relação está boa", declarou.
Flávio Bolsonaro também comentou sobre o encontro recente com o influenciador Pablo Marçal: "Ele me recebeu de braços abertos. Já tínhamos trocado algumas ideias", contou.
Ainda na entrevista, Flávio afirmou também que a escolha de seu vice terá de ser alinhada com suas ideias e que traga estabilidade para a chapa. O senador diz, no entanto, que esperará o fim do prazo de desincompatibilização para analisar sua aliança política.
"Precisamos esperar, não tem jeito, não estou enrolando, ... mas essa data de desincompatibilização de governadores em especial, que é dia 4 de abril. Depois dessa data é que a gente vai ter um cenário real de quem vai ficar no cargo de governo".
Segundo ele, o escolhido terá de ser alguém que "traga ainda mais confiança para uma chapa como essa, que traga ainda mais estabilidade para o País". Citou como exemplo a não ser seguido a escolha de general Braga Neto como vice de Jair Bolsonaro (PL) em 2022: "Nada contra a pessoa do general Braga Neto, adoro ele, é um cara fantástico, mas é uma pessoa que não agregava eleitoralmente, porque o meu pai é militar, ele era militar também", declarou.