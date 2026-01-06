Tarcísio me ligou no Natal e disse que posso contar com ele; relação está boa

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta terça-feira, 6, que a relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "está boa". Flávio Bolsonaro afirmou que, durante uma conversa no Natal, Tarcísio disse que o senador pode contar com ele. "Tarcísio fez um gesto muito legal comigo. No Natal, ele me ligou. Eu estava até com o Carlos Bolsonaro em casa. Fiquei muito feliz com a ligação dele. Ele falou: 'Flávio, feliz Natal, estamos juntos, conta comigo'. Então, Tarcísio, obrigado pela ligação", declarou Flávio Bolsonaro, em entrevista ao canal do YouTube do influenciador Paulo Figueiredo.

O senador reafirmou que a primeira pessoa com quem conversou sobre a candidatura foi Tarcísio e que o governador sempre disse a ele que não tinha a intenção de concorrer à Presidência. "Ele sempre falou que não queria, eu também não queria. Nossa conversa sempre foi nessa linha, vamos esperar lá pra frente, ver o que vai acontecer", disse o parlamentar. Flávio disse ainda esperar contar com o palanque de Tarcísio em São Paulo. "Não tenho dúvida que a gente vai estar cada dia mais próximo, mais juntos do que nunca. Porque o projeto dele, para dar certo, tem que estar comigo. E o meu, para dar certo, tem que estar com ele. A relação está boa", declarou. Flávio Bolsonaro também comentou sobre o encontro recente com o influenciador Pablo Marçal: "Ele me recebeu de braços abertos. Já tínhamos trocado algumas ideias", contou. Ainda na entrevista, Flávio afirmou também que a escolha de seu vice terá de ser alinhada com suas ideias e que traga estabilidade para a chapa. O senador diz, no entanto, que esperará o fim do prazo de desincompatibilização para analisar sua aliança política.