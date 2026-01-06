Prefeito acusa a própria mãe por 'golpe do investimento' usando seu nome para jogar no tigrinho

Prefeito Thiago Lunguinho acusa a mãe de crime financeiro usando seu nome / Crédito: Reprodução / Prefeitura de Livramento (MT)

O prefeito Thiago Lunguinho (União Brasil), do município de Nossa Senhora do Livramento, em Mato Grosso, habituado a entreveros com rivais do universo político, atravessa uma etapa inusitada de sua vida. Gestor de uma cidadezinha de 13 mil habitantes, situada nas imediações de Cuiabá, dr. Thiago, como o chamam por aqui dada a sua profissão de médico, foi à Polícia para registrar uma denúncia surpreendente e de impacto nas ruas do Livramento: ele acusa a própria mãe, Adriana Nunes Lunguinho de Almeida, de 52 anos, de aplicar 'golpes do investimento financeiro' usando seu nome, seu cargo e seu prestígio na localidade.

Por meio de sua defesa, Adriana nega enfaticamente os ilícitos que o filho lhe atribui. "É absolutamente falsa a narrativa de que a sra. Adriana teria oferecido investimentos, prometendo rendimentos, alegado participação em empresas contratadas pelo poder público ou utilizado o nome e o cargo de seu filho para obtenção de vantagens financeiras. Nenhum documento, contrato, registro bancário ou ato formal existe que sustente tais afirmações." O dinheiro supostamente amealhado por Adriana pela via da fraude supera o meio milhão de reais, estima o prefeito. "Minha mãe usou (o dinheiro) para jogar no tigrinho", ele afirma. "Já tentei internar (Adriana) várias vezes em uma clínica de reabilitação devido à dependência patológica de jogos de azar! Mas não consegui." Segundo o dr. Thiago, criado desde os cinco anos pelos avós paternos, sua mãe teria se aproximado de diversas pessoas oferecendo supostos investimentos e negócios com promessas de 'alta lucratividade', usando o cargo dele no cume da administração municipal como forma de 'ganhar credibilidade' e confiança das vítimas.

A investigação, instaurada em novembro pela polícia a partir de uma queixa formal do prefeito na ocasião em que descobriu ser vítima da própria genitora, mostra que o esquema teria perdurado por um período de quase um ano. Inicialmente, ela pedia valores menores e cumpria o que prometia, 'fortalecendo a confiança'. Depois, passou a levantar quantias maiores, sempre mencionando que o prefeito 'respaldava suas negociações' - o que, segundo Thiago, decididamente nunca ocorreu. O número de vítimas já chega a 22, diz o prefeito. De acordo com as acusações levadas à Delegacia de Estelionato, encarregada da apuração que pode levar a mãe do prefeito às barras da Justiça, Adriana teria utilizado folhas de cheque do filho, com assinaturas falsificadas, além de supostamente produzir montagens de conversas de WhatsApp para convencer terceiros a investir.

Mesmo após cobranças, denúncias e tentativas de intervenção, o prefeito constatou que Adriana teria continuado na trilha dos golpes, usando os mesmos argumentos e ainda citando seu nome. Diante da incômoda situação, o prefeito informou que pretendia pedir internação compulsória da mãe para evitar novos prejuízos. Após perceber essa intenção do filho, Adriana teria fugido e, posteriormente, registrou queixa contra ele. Para escapar de cobranças cada vez mais incisivas, ela teria bloqueado quase todos os contatos, mantendo apenas alguns, nos quais publica status 'demonstrando vida normal, ignorando a repercussão do caso', segundo relata dr. Thiago.

Àqueles que convenceu a fazer negócios, ela nunca mais respondeu, acusa o prefeito. A polícia trabalha com a suspeita de que Adriana possa estar sendo 'protegida' por aliados. Dr. Thiago garante que apresentou à Polícia provas que demonstram que não participou de nenhuma negociação realizada pela mãe. Segundo ele, foram entregues extratos, documentos, prints e informações que o afastam da cena do crime e demonstram seu total desconhecimento das transações. Sua boa fé, alega, ficou 'evidente' ante o fato de ele próprio levar o caso às autoridades policiais.