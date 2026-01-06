PF: Bolsonaro irá a hospital para exames, após pedido de médico particular, se STF autorizar

A Polícia Federal informou na tarde desta terça-feira, 6, que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser encaminhado para o Hospital DF Star para a realização de exames, após relatar ter sofrido uma queda em sua cela durante a madrugada. Segundo a corporação, os exames se dão a pedido do médico particular do ex-chefe do Executivo e seu encaminhamento ao hospital depende de autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a PF, Bolsonaro recebeu atendimento pela manhã, sendo que o médico da corporação "constatou ferimentos leves" no ex-presidente. Ainda de acordo com a nota, o profissional "não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação".