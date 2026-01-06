Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Denarium alerta para risco de colapso em Roraima com possível nova onda migratória da Venezuela

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O governador de Roraima, Antonio Denarium (PP-RR), afirmou nesta terça-feira, 6, que a situação na fronteira entre Brasil e Venezuela preocupa as autoridades estaduais. Ele alertou para o risco de colapso dos serviços públicos em caso de novo aumento do fluxo migratório.

"É uma preocupação muito grande. Se aumentar o fluxo de entrada de venezuelanos, o Estado de Roraima não tem condições e não tem capacidade para fazer o atendimento", disse em entrevista à CNN Brasil.

Segundo Denarium, no pico da migração chegavam entre 1.500 e 2.000 venezuelanos por dia em Roraima. Nos últimos 30 dias, de acordo com ele, o fluxo recuou para uma média de 300 a 500 pessoas diariamente. Ainda assim, o governador afirmou que o cenário segue instável.

"Com esse ataque ocorrido, estamos vivendo um momento de muita preocupação e fazendo a observação", declarou.

Dados do último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram a dimensão do fenômeno migratório. Em 2010, havia 2.869 venezuelanos vivendo no Brasil. Em 2022, o número saltou para 271.514 - quase 94 vezes mais do que o registrado 12 anos antes. Em Roraima, os estrangeiros representam 12,84% da população, formada majoritariamente por venezuelanos.

Ao comentar possíveis cenários na Venezuela, Denarium avaliou que uma transição política pacífica poderia reduzir a pressão migratória, enquanto o agravamento do conflito teria efeito contrário.

"No meu entendimento, se houver uma transição pacífica, em que os Estados Unidos tenham o controle da situação, isso deve inibir a saída de venezuelanos para outros países. Se for uma transição em que haja resistência do regime de Nicolás Maduro, pode ocorrer uma guerra civil e aumentar a saída de venezuelanos", afirmou.

Segundo Denarium, mesmo em períodos de fechamento oficial da fronteira, venezuelanos continuam ingressando no território brasileiro por rotas alternativas.

"Mesmo com a fronteira fechada, os venezuelanos utilizam rotas alternativas para entrar no Brasil. Então, a preocupação é muito grande pela nossa parte", concluiu.

Os Estados Unidos (EUA) atacaram a Venezuela na manhã de sábado, 3, com bombardeios em Caracas e a prisão do ditador Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores. Ambos foram levados para os EUA, onde serão julgados pela Justiça de Nova York.

