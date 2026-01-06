Defesa de Bolsonaro diz que exames devem ser feitos em hospital e pede liberação ao STF
A defesa de Jair Bolsonaro (PL) reiterou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o pedido de autorização para que o ex-presidente realize exames médicos no hospital DF Star após ele relatar ter sofrido uma queda em sua cela durante a madrugada. Mais cedo, o ministro Alexandre de Moraes disse não ver necessidade de encaminhamento imediato e pediu informações sobre os exames a serem realizados e o laudo médico realizado pela Polícia Federal (PF).
Os advogados citam pedido realizado pelos médicos de Bolsonaro que citam "quadro clínico compatível com traumatismo craniano, síncope noturna associada a queda, crise convulsiva a esclarecer, oscilação transitória de memória e lesão cortante em região temporal direita".
O pedido médico diz que são recomendados, de forma "expressa", os seguintes exames: tomografia computadorizada e ressonância magnética do crânio, além de um eletroencefalograma.
"Consoante consignado no referido documento, tais exames mostram-se essenciais para adequada avaliação neurológica do Peticionário, sendo indicada a sua realização em ambiente hospitalar especializado, com o objetivo de afastar risco concreto de agravamento do quadro e prevenir eventuais complicações neurológicas", diz a petição da defesa do ex-presidente.
A PF divulgou nota na tarde desta terça-feira, 06, em que diz que foram constatados ferimentos leves e que o médico da instituição "não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação".
Com base na nota, Moraes destacou que "não há nenhuma necessidade de remoção imediata do custodiado para o hospital, conforme claramente consta na nota da
Polícia Federal". Moraes pediu a relação dos exames necessários para avaliar se eles podem ser realizados na própria prisão. Bolsonaro cumpre pena na Superintendência da PF em Brasília.
A queda do ex-presidente foi mencionada pela ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, mais cedo, em suas redes sociais. Em publicação no Instagram, ela escreveu que o ex-presidente "não está bem" e teria batido a cabeça em um móvel após ter uma "crise", enquanto dormia.