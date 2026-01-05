PT aciona Justiça contra deputado por post que liga partido ao narcotráfico

O Partido dos Trabalhadores (PT) ajuizou ação na 2.ª Vara Cível de Brasília contra o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP). A sigla pede retirada imediata de publicações em redes sociais que associam o PT ao narcotráfico e requer R$ 30 mil por danos morais. O pedido inclui tutela de urgência para remoção do conteúdo. As postagens foram feitas após a repercussão internacional da ação dos Estados Unidos na Venezuela, que depôs o ditador Nicolás Maduro do poder. Nos autos, o PT afirma que o deputado difundiu narrativa falsa ao sugerir vínculo do partido com organizações criminosas.

"Com efeito, o requerido tem empreendido uma campanha virtual de degradação da honra objetiva do Partido dos Trabalhadores, tentando de forma vil e repugnante associar a imagem de que o requerente é alinhado com o crime organizado", diz trecho da petição. Em um dos vídeos publicados por Bilynskyj, o deputado exibe imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Nicolás Maduro e afirma que o venezuelano teria sido preso por tráfico e financiado o PT. O parlamentar também faz outras associações entre o partido e o narcotráfico internacional. O PT pede que a Justiça determine, de forma imediata, a remoção das publicações consideradas ofensivas das plataformas digitais, além da condenação do deputado ao pagamento de R$ 30 mil por danos morais. O pedido argumenta que a manutenção do conteúdo no ar amplia o alcance da desinformação e compromete o debate público, sobretudo em um ano sensível do ponto de vista eleitoral.